Sarkıttıkları çarşafla 3’üncü kattan düştüler

Küçükçekmece
'de meydana gelen olay, Gültepe Mahallesi İkbal Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında dün sabah saatlerinde yaşandı. Bir süre önce eşini kaybeden Ö.U., kızı H.U.'yu yetiştirme yurduna verdi. İddiaya göre, H.U., dün arkadaşı A.R. ile birlikte yurttan kaçarak babasının evine geldi. Durumu fark eden Ö.U., kızını ve arkadaşını dışarı çıkmamaları için odaya kilitledikten sonra yurt yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine kızlar, binanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden çarşaf sarkıtarak kaçmak istedi. Ancak aşağıya inmeye çalıştıkları sırada çarşafın kopmasıyla kızlardan biri zemine, diğeri ise kömürlük çatısına düştü. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralı A.R.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Baba Ö.U. gözaltına alındı.