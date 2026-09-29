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Giriş Tarihi: 29.09.2026 04:10

Saros’ta balıkçılar köpek balığı yakaladı

Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında balıkçıların ağına 1 metre 70 santimetre uzunluğunda ve 65 kilo ağırlığında ‘kum kaplanı’ cinsi köpek balığı takıldı.

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DHA
Saros’ta balıkçılar köpek balığı yakaladı
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Enez ilçe sahili açıklarında avlanan balıkçılar, 'kum kaplanı' cinsi köpek balığı yakaladı.

Enez sahili açıklarında, yaklaşık 50 metre derinlikte ağlara takılan köpek balığını balıkçılar güçlükle tekneye aldı. Balıkçılar, tekneye çıkartılan ve öldüğü belirlenen köpek balığının 1 metre 70 santimetre uzunluğunda ve 65 kilo ağırlığında olduğunu saptandı.

Balıkçılar ağı çektikleri sırada ağırlığından dolayı başta büyük bir orkinos yakaladıklarını zannettiklerini ifade ederek, köpek balığı olduğunu gördüklerinde şaşkınlık yaşadıklarını ve balığı güçlükle tekneye çıkarttıklarını kaydetti.

#EDİRNE
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Saros’ta balıkçılar köpek balığı yakaladı
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