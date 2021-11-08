Şaşkına çeviren ticari casusluk: İki dev bankayı karşı karşıya getirdi

668 MÜŞTERİNİN İTHALAT BİLGİLERİNİ ALMIŞ

'Dış Ticaret- Kasım 2017' başlıklı çıktı alındığı tespit edilen ikinci dosyada ise; bankanın 8 şubesinin 2016 ve 2017 yıllarına ait toplam ithalat hacimleri ile bu şubelerin kredili olarak çalıştığı 667 müşterinin 2016-2017 yıllarına ait ithalat hacim bilgileri yer alıyordu.

BİN 706 FİRMANIN KREDİ ARŞİVİNİ ALMIŞ

Bir diğer çıktı alınan dosya olan 'Kurumsal Şube Kredili Müşteri' isimli dosyada ise; 8 şubenin kredili olarak çalıştığı, 3 dev holdingin de arasında bulunduğu 404 gruba ait bin 706 firmanın 2004-2018 yılları arasındaki tüm kredi tekliflerine ait bilgilerin yer alıyordu. Bu dosyanın ayrıntılarında, kredi tekliflerinde grupların ve grup firmaların kredi limit ve risk bilgilerinin, türlerinin, izleme kayıtlarının, takip hesaplarına ait bilgilerin, haciz kayıtlarının ve karşılıksız çek bilgileri bulunuyordu.