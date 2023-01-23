Haberler Yaşam Haberleri Sason çileğine devlet desteği
Giriş Tarihi: 23.1.2023

Sason çileğine devlet desteği

AA
Sason çileğine devlet desteği
Batman'ın Sason ilçesinde yaklaşık 15 yıl önce tütüne alternatif olarak yetiştirilmeye başlanan çilekte kış hasadı devam ediyor.
Batman Ticaret ve Sanayi Odasınca Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuruyla 2 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen Sason çileğinin üretimi devlet desteğiyle her geçen yıl artıyor. Çilek üreticilerinden Ekrem Özdemir, don etkili olana kadar çilek hasadına devam ettiklerini söyledi. 15 yıl İstanbul'da çalıştıktan sonra memleketi Sason'a döndüğünü ifade eden Özdemir, devletin hibe destekleriyle 2 yıldır çilek ürettiğini belirtti. Özdemir, bu tür desteklerin çiftçiye, üretime büyük katkı sunduğunu dile getirerek, bu destekleri kendilerine sağlayan herkese teşekkür etti. Mesut Bozkurt da Sason'da 4 mevsim çilek bulunduğunu belirterek, Kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün desteğiyle yüzde 70 hibe destekle kurdukları çilek bahçesinde kış aylarında da hasadın sürdüğünü söyledi.



İlçenin Kilimli köyü Yoncadüzü mezrasında üretim yapan Süleyman Argın ise güvercin, tavuk ve keçi gübresi kullandıkları Sason çileğini kış aylarında da ürettikleri için hasadın bu mevsimde de sürdüğünü ifade etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

'Karne hediyesi et' çarpıtması! O anne de konuştu: Evimiz arabamız var, yoksul değiliz
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den EYT açıklaması
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti! 6'lı masada adaylık yarışı iyice kızışacak
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: 10 Mart'ta yetkimi kullanacağım
Son dakika | Karne hediyesi et hikayesi de çarpıtma çıktı! O kasap konuştu
CHP’li başkanların eğlencesi karakolda bitti! Kavga anları kamerada
TDK'ye göre "deve yürekli" kimler için kullanılan bir ifadedir?
Saadet Partisi'nde 6'lı masa çatlağı: Adaylık resti çektiler! Zehir zemberek sözlerle bildiri yayınladılar!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu bir ay ücretsiz...
ARKADAŞINA GÖNDER
Sason çileğine devlet desteği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA