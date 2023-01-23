Sason çileğine devlet desteği

Batman'ın Sason ilçesinde yaklaşık 15 yıl önce tütüne alternatif olarak yetiştirilmeye başlanan çilekte kış hasadı devam ediyor.Batman Ticaret ve Sanayi Odasınca Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuruyla 2 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen Sason çileğinin üretimi devlet desteğiyle her geçen yıl artıyor. Çilek üreticilerinden Ekrem Özdemir, don etkili olana kadar çilek hasadına devam ettiklerini söyledi. 15 yıl İstanbul'da çalıştıktan sonra memleketi Sason'a döndüğünü ifade eden Özdemir, devletin hibe destekleriyle 2 yıldır çilek ürettiğini belirtti. Özdemir, bu tür desteklerin çiftçiye, üretime büyük katkı sunduğunu dile getirerek, bu destekleri kendilerine sağlayan herkese teşekkür etti. Mesut Bozkurt da Sason'da 4 mevsim çilek bulunduğunu belirterek, Kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün desteğiyle yüzde 70 hibe destekle kurdukları çilek bahçesinde kış aylarında da hasadın sürdüğünü söyledi.İlçenin Kilimli köyü Yoncadüzü mezrasında üretim yapan Süleyman Argın ise güvercin, tavuk ve keçi gübresi kullandıkları Sason çileğini kış aylarında da ürettikleri için hasadın bu mevsimde de sürdüğünü ifade etti.