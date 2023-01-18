Satmak istediği evinde ölü bulundu

İstanbul'da yaşayan elektrik mühendisi Bilgin Sönmez, 4 gün önce Cumhuriyet Mahallesi 304 Sokak'taki müstakil evini, kat karşılığı müteahhide vermek için Aydın Nazilli'ye geldi. Geri dönmeyen ve telefon aramalarına da cevap vermeyen Sönmez'in yakınları, polise başvurdu.