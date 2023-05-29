Satürn Burcu Neyi Temsil Eder? Astrolojide Satürn Burcu Neyi Etkiler, Ne Anlama Gelir?

Astroloji kaynaklarında Satürn gezegeninin çok özel bir yeri vardır. Peki, Satürn burcu neyi temsil eder? Konu incelenirken öncelikle Saturn burcunun özelliklerinin bilinmesi gerekir. Satürn burcu özellikleri neler sorusu da astrolojinin ilgi alanı bir konudur. Bu burçla ilgili Satürn burcu neyi etkiler ne anlama gelir başlığında çeşitli açıklamalar vardır. Astrolojide Satürn neyi temsil eder sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Satürn Burcu Neyi Temsil Eder?

Astrolojide her gezegenin temsil ettiği bir yol ve araç vardır. Satürn gezegeni de kişinin yaşamı boyunca yapılandırdığı konuları, kişinin bu yapıyı oluşturma şeklini, tarzını ve araçlarını gösterir. Satürn, kişinin kariyer ve meslek evidir. Satürn gezegeninin yer aldığı ev, aynı zamanda zorlanılan konuları teşkil eder.

Satürn Burcu Neyi Etkiler Ne Anlama Gelir?

Satürn, doğum haritasında önemli bir yere sahip olan gezegendir. Kişinin doğum haritasında Satürn ne kadar güçlü ise kişi de o kadar sorumluluk sahibi, disiplinli ve kendine güvenen bir kişiliğe sahiptir. Aynı zamanda kişi toplumsal geçerliliği olan değerleri kabul etme meylindedir. Sınırlarını bilir ve hedefine ulaşmak için büyük çaba sarf eder.

Astrolojide Satürn, özellikle incelenen bir burçtur. İnsanlar doğum haritasında en çok kariyer evini merak eder. Bu da ancak Satürn gezegeninin konumu ile anlaşılabilir. Satürn, doğum haritasında ne kadar iyi konumda ise kişi kariyer noktasında da o kadar şanslıdır demektir.