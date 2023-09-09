Savcılıktan BTK’ya ’icra takibi dolandırıcılığı’ için önlem alın uyarısı

İstanbul Barosu avukatlarından Güneş Yılmaz Baştuğ geçen yıl, aralarında iş adamlarının da bulunduğu birçok vatandaştan telefon aldı. Telefondaki mağdurlar kendilerine kargo geldiği, kargolar için para istendiği ve ödenmemesi halinde icra takibi başlatılacağına dair arandıklarını söyledi.
"ADIMI KULLANARAK DOLANDIRICILIK YAPIYORLAR"
Durumun bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu anlayan avukat Güneş Yılmaz Baştuğ savcılığa başvurdu. Birçok vatandaşın ofisini aradığını ve durumu bildirdiğini anlatan avukat Baştuğ, kişisel verilerinin kullanılarak dolandırıcılık suçunun işlendiğini söyledi. Mesleki unvanı ve şahsi itibarı kullanılarak suç işlendiğinin altını çizen avukat, vatandaşları arayan numaraları savcılığa bildirdi.
SAVCILIKTAN ÖNEMLİ ADIM
Numaraların yabancı uyruklu kişiler üzerine kayıtlı olduğunu belirleyen savcılık, dolandırıcılıkların önüne geçilmesi için önemli bir adım attı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) dikkat çeken bir yazı yazdı. Bu tür dolandırıcılık olaylarının genelde yabancı uyruklu kişiler üzerine alınan hatlarla yapıldığının altını çizen savcılık, "Daha fazla mağduriyete sebebiyet verilmemesi için belirlenen hatlar görüşmeye kapatılması rica olunur" dedi.
"DENETİM OLMAZSA DOLANDIRICILIK AZALMAZ"
BTK, hattın iletişime kapatılması konusunun yetki alanında olmadığını ve operatörlerin bu işlemi gerçekleştirdiğini dile getirdi. Bunun üzerine savcılık bir adım daha attı, yeniden BTK'ya yazı yazdı. Ülke genelinde dolandırıcılık suçunun çok yaygın olarak işlendiğini vurgulayan savcılık, yasal muhatabının operatör değil BTK olduğunu dile getirdi. BTK'nın operatörler üzerinde yetkili olduğunu, taleplerinin kendileri üzerinden bildirebileceğini belirterek, "Bu tür denetimler yapılmadığı takdirde ülke genelinde dolandırıcılık suçu azalmayacağı gibi artarak devam edecek ve birçok kişinin mağduriyetine sebebiyet verecek. Mağduriyetlerin kısmen de olsa azaltılabilmesi için hatların kapatılması noktasında tekrar tarafınıza yazılmıştır" dedi. Şüphelilerin tespit edilmediğini kaydeden savcılık, kimliklerinin çok sıkı bir şekilde araştırılması için dosyayı Daimi Arama Bürosu'na gönderdi. Şüphelilerin tespit çalışması sürüyor.