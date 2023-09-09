Savcılıktan BTK’ya ’icra takibi dolandırıcılığı’ için önlem alın uyarısı

"DENETİM OLMAZSA DOLANDIRICILIK AZALMAZ"

BTK, hattın iletişime kapatılması konusunun yetki alanında olmadığını ve operatörlerin bu işlemi gerçekleştirdiğini dile getirdi. Bunun üzerine savcılık bir adım daha attı, yeniden BTK'ya yazı yazdı. Ülke genelinde dolandırıcılık suçunun çok yaygın olarak işlendiğini vurgulayan savcılık, yasal muhatabının operatör değil BTK olduğunu dile getirdi. BTK'nın operatörler üzerinde yetkili olduğunu, taleplerinin kendileri üzerinden bildirebileceğini belirterek, "Bu tür denetimler yapılmadığı takdirde ülke genelinde dolandırıcılık suçu azalmayacağı gibi artarak devam edecek ve birçok kişinin mağduriyetine sebebiyet verecek. Mağduriyetlerin kısmen de olsa azaltılabilmesi için hatların kapatılması noktasında tekrar tarafınıza yazılmıştır" dedi. Şüphelilerin tespit edilmediğini kaydeden savcılık, kimliklerinin çok sıkı bir şekilde araştırılması için dosyayı Daimi Arama Bürosu'na gönderdi. Şüphelilerin tespit çalışması sürüyor.