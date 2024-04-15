Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları 15 Nisan Pazartesi! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 15.4.2024 20:48

Sayısal Loto sonuçları 15 Nisan Pazartesi! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi 15 Nisan 2024 tarihi için araştırılıyor. 247,9 Milyon TL'lik büyük ikramiye 8 şanslı rakamın ardında yatıyor. Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran numaralar, Joker ve Süper Star Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabilecek. Bu kapsamda MP TV ekranı bilet sahipleri tarafından ziyaret edilmeye başlandı. İşte, 15 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki...

Sayısal Loto sonuçları 15 Nisan Pazartesi! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı için araştırmalar hız kazandı. Haftanın ilk çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak olup kazandıran rakamlar bir bir ekrana yansıtılacak. Ardında 247,9 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin gizli olduğu Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu Milli Piyango Online millipiyangoonline.com adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki; 15 Nisan Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?

15 NİSAN 2024 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online üzerinden haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto Pazartesi çekilişi ile gündemde.

Kazandıran numaralar 15 Nisan 2024 Pazartesi yani bu akşam saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli olacak.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Süper Star'lı Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan "6 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "6" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

İkinci kategori olan "5+1 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "5+1" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Üçüncü kategori olan "5 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "5" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Dördüncü kategori olan "4 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "4" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Beşinci kategori olan "3 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "3" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Altıncı kategori olan "2 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "2" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Yedinci kategori olan "1 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "1" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Sekizinci kategori olan "0 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "0" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır.

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Sayısal Loto sonuçları 15 Nisan Pazartesi! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
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