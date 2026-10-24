Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Online il 24 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 24.10.2026 21:40

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Online il 24 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama

24 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. Çekilişin ardından kazanan numaralar ve ikramiye tutarları belli oldu. Büyük ikramiyenin isabet ettiği numaralar ile kazanan kategorilere ilişkin bilgiler de merak konusu oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Online il 24 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama
  • ABONE OL

24 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından kazanan numaralar belli oldu. Kupon sahipleri, oynadıkları sayıları açıklanan sonuçlarla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebilecek. Çekiliş sonuçlarına ve ikramiye detaylarına sorgulama ekranı üzerinden ulaşılabilecek.

24 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

24 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde çıkan şanslı numaralar belli oldu.

10-29-43-48-69-79 JOKER41 SUPERSTAR44

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Online il 24 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA