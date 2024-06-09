Sayısal soruları adayları zorladı

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi dün yapıldı. 2 milyon 19 bin 709 adayın girdiği sınav 180 dakika sürdü. AYT, 10.15'te başladı. Sınavda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Silimler-1 testinde 40, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru soruldu. Dün öğleden sonra da Yabancı Dil Testi (YDT) düzenlendi. Böylece 2024 YKS tamamlanmış oldu. Sonuçlar 17 Temmuz'da açıklanacak. AYT'nin matematik, fizik ve kimya soruları adayları terletti. Uzmanlar "Sayısal sorularına bakıldığında son yılların en zor AYT sınavıydı denilebilir" yorumunu yaptı. Bilfen Liseleri bölüm başkanları AYT testlerini SABAH'a değerlendirdi.MATEMATİK: Kolay sorulara yer vermeyen, orta-zor soruların fazla olduğu bir sınavdı. Sınavda akademik yeterliliğin yanında konular arası geçiş yapabilme ve işlem becerisi de ölçüldü. Akademik olarak orta ve alt seviyedeki öğrencilerin zorlanacağı bir sınavdı. Sorular daha çok, iyi hazırlanmış öğrencilere göreydi.FİZİK: Sınavda orta düzey öğrenciler için belirleyici sorular bulunmaktadır. Bir soru aracılığıyla birden fazla konuya ilişkin kazanım sorgulanmaya çalışılmıştır. Bu durum ölçmede hataya yol açabilir. Geçen yıla göre daha zor bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.KİMYA: Sorular ayrıntıları görebilen, iyi işlem becerisine sahip olan, okuduğunu anlayıp yorumlayabilen öğrencilerin yapabileceği düzeydedir. Soruların genelinde birden çok alt kazanım sorgulanmıştır. Bu da sınavın zor ve seçici olmasına neden olmuştur. Beklenenden daha zor sorulmuş olup hem bilgi hem de çıkarım yapmayı gerektirmektedir.BİYOLOJİ: Sınavın bilgi açısından çok daha derinlikli bilgi isteyen sorulardan oluştuğu gözlenmiştir. Bu noktada konuyu tam olarak bilen öğrencilerin yapabileceği bir sınav denilebilir.TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Orta düzeyde sorulardan oluşmuştu. Paragraf sorularının birkaçının çeldiricisi güçlüydü. Edebiyat sorularında Türk edebiyatının temel taşlarını oluşturan sanatçılar, eserler ve dönem bilgileri sorgulanmış, bilgi yanında öğrenciden bilgiyi yorumlaması da istenmiştir.TARİH: Soruların çözümü, doğrudan tarih bilgisinin yanında yorum yapabilme kabiliyeti de gerektiriyordu. Alanına hâkim, düzenli çalışan, tarih okuryazarı öğrencilerin başarabileceği bir sınavdı.COĞRAFYA: Alan bilgisini yorumlama, harita ve grafik okuma becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer almıştır. Alanındaki bilgilere hâkim olan ve düzenli çalışan, coğrafya okuryazarlığına sahip öğrencilerin başarabileceği, zorluk derecesi orta düzeyde olan, net ve anlaşılır nitelikte bir sınav olduğu görülmektedir.