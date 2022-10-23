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Giriş Tarihi: 24.10.2022

Sazan sarmalı filmi gerçek oldu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Sazan sarmalı filmi gerçek oldu
Yurtdışındaki S.A. adlı şebeke lideri tarafından yönetilen hücre tipi dolandırıcılık şebekesi geçtiğimiz günlerde çökertilmiş, Ankara merkezli 4 ilde 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti. Dolandırıcılık şebekesinin bu kez de Organize İşler Sazan Sarmalı filmine konu olan "demirci" sahnesinin bir benzerine başvurduğu ortaya çıktı. Şebekenin başkasına ait mağazada vatandaşla buluşup araç gösterdiği belirlendi. Şebeke üyeleri, verilen banka hesabına 300 bin Türk lirası ödeme yapan müşteriye makinanın 1-2 saate hazır olacağını, gidip mağazadan alabileceğini belirtti. Mağazaya giderek ödemesini yaptığını sandığı makinayı almak isteyen müşteri hayatının şokunu yaşadı. Mağaza yetkilisi firma adına düzenlenen faturanın sahte olduğunu, mağazanın ortağının olmadığını ve dolandırıldığını açıkladı.

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Sazan sarmalı filmi gerçek oldu
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