Sazan Sarmalı yöntemiyle dolandıran çete çökertildi

Diyarbakır Cumhuriyeti Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Diyarbakır ve İstanbul'da Yılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşle Sazan Sarmalı' filminde olduğu gibi 'Sazan Sarmalı' yöntemiyle oto dolandırıcılığı yapan çetenin çökertmesi için polis çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu çeteyi fiziki ve teknik takibe aldı.

SATILIK İLANIYLA İNSANLARI AĞLARINA DÜŞÜRDÜLER

Polisin Diyarbakır ve İstanbul'da yaptığı çalışmalarda, oto dolandırıcılığı çetesinin ikinci el araba ilanı verip araç sahibini aradığı tespit edildi. Çete, söz konusu kişiye aracı almak istediğini söyleyerek görüşmek istediği ve ardından aynı ilanı aynı aracı satılık olarak internete verdikleri belirtildi. Çete arayan müşteriyle uygun fiyata anlaşıp ve görüşme ayarlar. Alıcı ve satıcıyı görüştüren çete, alıcıya ortağının notere geleceğini ve para konuşmamasını, parayı kendine göndermesini söylediği belirlendi.

ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis, elde ettiği deliler, görüntüler ile mağdurların ifadesi üzerine operasyon gerçekleştirdi. Diyarbakır ve İstanbul'da yapılan operasyonda çete çökertildi. Polis, 29 kişiyi gözaltına aldı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Polis, alınan adli kararla tapu, sigorta kayıtları, banka hesap hareketleri, şirket varlıklar, şans oyunları gelirleri, kara, hava ve deniz taşıtları, kripto varlıklarını araştırdı. Alınan mahkeme katarıyla çetenin 2 dairesine, bir iş yerine, bir depoya, iki aracına toplamda 9.2 milyon TL olan taşınır ve taşınmaza el konuldu. Yapılan incelemede, çete üyelerinin dolandırıcılıktan elde ettikleri parayı dövize çevirirken görüntüleri ele geçirildi. Polis, çete üyelerinin ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda ruhsatsız tabancalara ve telefonlara da el koydu. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çete üyelerinden 20 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.