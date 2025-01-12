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Giriş Tarihi: 12.1.2025 23:48

Scooter ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı! Valilik duyurdu

Edirne Valiliğince, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Scooter ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı! Valilik duyurdu

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarına işaret edildi. Açıklamada, trafik seyir ve can güvenliği için bugünden itibaren bir sonraki duyuruya kadar motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbiren izin verilmeyeceği kaydedildi.

Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu Edirne'de hava sıcaklığının hafta boyunca en düşük sıfırın altında 7 ve en yüksek 5 derecede olması bekleniyor. Kar yağışının hafta ortasına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Scooter ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı! Valilik duyurdu
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