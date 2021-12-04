Şebnem Bursalı ile Yavuz Donat’a yoğun ilgi

Kapılarını açtığı günden bu yana birbirinden ünlü isimleri söyleşi ve imza günlerinde misafir eden D&R İstinyePark İzmir etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Gazeteci Yavuz Donat'ın meslekteki 56 yılını ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'ya anlattığı "Off The Record" kitabı için İstinyePark İzmir D&R'da imza günü düzenlendi. İzmirli okuyucularıyla buluşan iki meslektaş, hem kitabı imzaladı, hem de okurlarıyla sohbet etti. Bursalı ve Donat'a sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Okurlar ünlü gazetecilerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.