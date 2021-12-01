Haberler Yaşam Haberleri Seçim döneminde verilen sözler unutuldu
Giriş Tarihi: 2.12.2021

Seçim döneminde verilen sözler unutuldu

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Seçim döneminde verilen sözler unutuldu

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İmamoğlu’nun göreve gelirken vaat ettiği ve tutmadığı sözlerini tek tek sıraladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB 2022 bütçe görüşmelerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelirken verdiği sözleri tutmadığını söyledi. Göksu, İmamoğlu'nun yerine getirmediği vaatlerini hatırlatarak şu soruları sordu: "Seçim döneminde sırf oy alabilmek için birçok vaatte bulunan Sayın Başkan, bu sözlerinin hepsini unuttu. Sayın Başkan'ın hatırlamak istemediği sözlerin bir kısmını İstanbullular adına hatırlatalım:



30 yeni yüzme havuzu ve 30 yeni kapalı spor salonu yapacaktınız, nerede?
15 yeni yaşam vadisi yapacaktınız, nerede?
40 doğumhane, 20 Kadın Sağlığı Merkezi, 10 Çocuk Sağlığı Merkezi açacaktınız, nerede?
İstanbul'a 15 yeni müze kazandıracaktınız, nerede?
5 sene içinde metro hatlarını iki katına çıkartacaktınız, nerede?
100 bin araçlık otopark yapacaktınız, nerede?
5 senede 100 bin konut yapacaktınız, nerede?
Yeni evlenecek çiftlere 2000 TL düğün hediyesi verecektiniz, nerede?
Şehir Tiyatroları sahne sayısını iki katına çıkartacaktınız, nerede?
Gaziosmanpaşa'ya Bilişim Vadisi, Esenler'e Teknokent, Kartal'a Bilişim Merkezi kuracaktınız, nerede?
Otogar'ı teknokent yapacaktınız. Yaptınız da bizim haberimiz mi olmadı? Gerçi hakkınızı yemeyelim. Otogar'ın lavabolarını tamir edip büyük proje diye 3 sene anlattınız."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Asgari Ücret zammı toplantısı gerçekleşti: Bakan Bilgin'den 2022 asgari ücret zammı açıklaması
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Nebati atandı! Bakan Nureddin Nebati kimdir?
Son dakika... Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan 'Omicron' açıklaması: Endişe verici bir gelişme yok
3 genç fidan kazaya kurban gitmişti: Yürek burkan detay...
Son dakika: Bakan Koca müjdeyi verdi: Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak
CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen: Kılıçdaroğlu'nun aklındaki Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül
Son dakika: 1 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Donbass'ta savaş çanları: NATO, Ukrayna ve ABD'den peş peşe açıklamalar!
SON DAKİKA! Napoli, Beşiktaşlı milli yıldızın peşinde! Menajerinden transfer açıklaması...
SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan flaş asgari ücret 2022 açıklaması! ‘Söz konusu olmaz’
ARKADAŞINA GÖNDER
Seçim döneminde verilen sözler unutuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA