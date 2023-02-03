Sedef işlemeler göz kamaştırıyor

Türk denizcilik tarihinin önemli ismi, Osmanlı Devleti'nin 25. kaptanıderyası Barbaros Hayreddin Paşa'nın ismini taşıyan İstanbul Levent'teki camide, pusula motifli ve sedef işlemeli Kuran-ı Kerim mahfazası, farkı stillerdeki kapı işlemeleri, minber, kepenk ve vaiz kürsüsü yer alacak.Sedef kakma ustası Hilmi Emekli ile 30 kişilik ekibinin imzasını taşıyan eserler, yakın tarihte açılması planlanan Barbaros Hayreddin Paşa Camii'ne gideceği günü bekliyor. Deniz ve su temalı iç mimarisiyle dikkati çeken cami, pusula merkezli sedef çalışmalarla da eşsiz bir yapı olarak ön plana çıkıyor.Çamlıca Camii'nin kapı, kürsü, minber, kepenklere varıncaya kadar sedef işlemelerini de yapan Emekli, Barbaros Hayreddin Paşa'nın tarihi misyonuna uygun ve ona layık eserler ortaya koymaya çalıştıklarını anlattı. Emekli, şöyle devam etti:Kapılar, kepenk, kürsü, Kuran mahfazası gibi hareketli unsurların sedef sanatını 1.5 yılda tamamladık. Sıra dışı olması gerekiyordu. İçine girince bir denizin içinde yüzer, dolaşır gibi huzur veren bir proje. Kubbesinden aydınlanmasına, camlarından motiflere varıncaya kadar büyük bir itinayla tasarlandı.İnsanlara yol gösteren Kuran-ı Kerim ile pusulayı camiye yerleştirdik. Pusula aramaya gerek yok, doğru yol bu kutunun içinde demek istedik. Sedef, bağa kabuğu, fildişi gibi özel malzeme ve tasarımla ortaya koyduk. Kuran-ı Kerim, Allah'ın insanlara yön bulması, huzur bulması için gönderdiği bir reçetedir. Biz de bu kılavuzu göstermek için pusulayı Kuran mahfazasının dört bir tarafına, en ortaya işledik.