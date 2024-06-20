Sedirin altındaki tüfeği almaya çalışan çocuk silahın ateş alması sonucu öldü

Adana'nın Feke ilçesinde, sedirin altındaki av tüfeğini almaya çalışan Kübra Nur Söğüt (9), silahın kazara ateş alması sonucu karnından vurularak hayatını kaybetti.

TÜFEĞİ ÇEKMEYE ÇALIŞIRKEN

Olay, Feke'nin Konakkuran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evde sedirin altında bulunan av tüfeğini bulunduğu yerden almaya çalışan Kübra Nur Söğüt, silahın ateş alması sonucu karnından vuruldu. Ağır yaralanan küçük çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Küçük Kübra Nur, daha sonra Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz kız çocuğu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kübra Nur Söğüt'ün cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.