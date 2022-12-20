Şef Ömür Akkor kimdir? MasterChef’e konuk olan Şef Ömür Akkor kaç yaşında, nereli?

Şef Ömür Akkor MasterChef kaptanlık oyununa konuk şef olarak katıldı. Yarışmayı izleyenler ise Akkor ile ilgili detayları merak ederek "Şef Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında, nereli?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
Şef Ömür Akkor biyografisi ve tüm detaylar şöyle;
Akkor, 1975 yılında Kilis'te dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi'nde İktisat okudu. 5 yıl Bursa'nın ilçe ve köylerinde yemekleri kayıt altına aldı. Ömür Akkor'un tek yumurta ikiz kardeşi vardır. İkiz kardeşinin ismi Yunus Emre Akkor'dur. İki kardeş de aşçıdır.
Babası esnaflık yapmış emekli ve annesi ise emekli öğretmendir. Ablaları ise Yüksek Mimarlık yapmaktadır.
Anadolu'nun malzeme envanteri ve yemekleri için 25 yıldır Türkiye'yi il il ve ilçe ilçe gezip 35.000 km yol yapmıştır. Alacahöyük kazı evinde 7 yıl Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu ile beraber çalışmış ve arkeoloji disiplini almıştır. Anadolu ve Türk mutfağını anlattığı 28 adet kitabı ve 200'ü aşkın makalesi vardır. 2012, 2015, 2016 yıllarında yazdığı kitaplar Gourmand Cookbook Awards tarafından farklı kategorilerde ''best in the world'' (dünyanın en iyisi) seçilmiştir. Kurucu ortağı ve mutfak şeflerinden biri olduğu bir restoran bulunmaktadır. Kitaplarından bazıları şöyle: