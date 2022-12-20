Şef Ömür Akkor kimdir? MasterChef’e konuk olan Şef Ömür Akkor kaç yaşında, nereli?

Şef Ömür Akkor MasterChef kaptanlık oyununa konuk şef olarak katıldı. Yarışmayı izleyenler ise Akkor ile ilgili detayları merak ederek "Şef Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında, nereli?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

ŞEF ÖMÜR AKKOR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Şef Ömür Akkor biyografisi ve tüm detaylar şöyle;