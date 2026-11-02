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Giriş Tarihi: 2.11.2026 15:38

Sefa Türe cinayetinde 9 sanığa 77 yıl 7 ay hapis cezası

Yahşihan ilçesinde 15 Mayıs 2025’te Arap Sefa Türe’nin hayatını kaybettiği silahlı olayla ilgili davada karar açıklandı. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, cinayet, yaralama, yağma, tehdit ve suç delillerini yok etme suçlarından yargılanan sanıklara çeşitli hapis cezaları verildi. Açıklanan ceza kalemlerine göre sanıklara toplam 77 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verildi.

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Sefa Türe cinayetinde 9 sanığa 77 yıl 7 ay hapis cezası
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Mahkeme kararına göre T.O.D.'ye kasten öldürme suçundan 15 yıl, kasten yaralamadan 4 yıl 8 ay, basit yaralamadan 2 yıl 7 ay 25 gün, ruhsatsız silah bulundurmaktan 1 yıl 8 ay hapis ve 8 bin 300 TL adli para cezası verildi. Sanığın hapis cezalarının toplamı 23 yıl 11 ay 25 gün oldu. İ.D.'yi kasten öldürme suçundan 15 yıl, nitelikli yaralama suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi. A.D. ise iki ayrı nitelikli yaralama suçundan toplam 7 yıl 3 ay 25 gün, ruhsatsız silah bulundurmaktan 1 yıl 8 ay hapis ve 8 bin 300 TL adli para cezasına çarptırıldı. Toplam hapis cezası 8 yıl 11 ay 25 gün oldu.

YAĞMA VE TEHDİT SUÇLARINA DA CEZA

U.O.'ya iki ayrı nitelikli yaralama suçundan toplam 4 yıl 10 ay 22 gün hapis cezası verildi. Ö.F.S., yağma suçundan 7 yıl 4 ay, basit yaralama suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 9 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. S.S.'ye yağma suçundan 6 yıl 1 ay 10 gün, silahla tehdit suçundan 1 yıl 8 ay, basit yaralamadan 7 ay 15 gün olmak üzere toplam 7 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası verildi.

DELİLLERİ YOK EDENLERE DE CEZA

Olayın ardından suç delillerini yok etme ve suçluyu kayırma suçlarından yargılanan sanıklar hakkında da karar verildi. İ.B.'ye suçluyu kayırma suçundan 2 yıl, Ö.Ç.'ye suç delillerini yok etme suçundan 1 yıl 8 ay, Y.Y.'ye suç delillerini gizleme suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Arap Sefa Türe'nin hayatını kaybettiği olayla ilgili görülen davada verilen kararlarla birlikte, dosyada yargılanan sanıklar hakkında çeşitli suçlardan hapis cezalarına hükmedildi.

#YAHŞİHAN
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