Sefa Türe cinayetinde 9 sanığa 77 yıl 7 ay hapis cezası

Mahkeme kararına göre T.O.D.'ye kasten öldürme suçundan 15 yıl, kasten yaralamadan 4 yıl 8 ay, basit yaralamadan 2 yıl 7 ay 25 gün, ruhsatsız silah bulundurmaktan 1 yıl 8 ay hapis ve 8 bin 300 TL adli para cezası verildi. Sanığın hapis cezalarının toplamı 23 yıl 11 ay 25 gün oldu. İ.D.'yi kasten öldürme suçundan 15 yıl, nitelikli yaralama suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi. A.D. ise iki ayrı nitelikli yaralama suçundan toplam 7 yıl 3 ay 25 gün, ruhsatsız silah bulundurmaktan 1 yıl 8 ay hapis ve 8 bin 300 TL adli para cezasına çarptırıldı. Toplam hapis cezası 8 yıl 11 ay 25 gün oldu.

YAĞMA VE TEHDİT SUÇLARINA DA CEZA

U.O.'ya iki ayrı nitelikli yaralama suçundan toplam 4 yıl 10 ay 22 gün hapis cezası verildi. Ö.F.S., yağma suçundan 7 yıl 4 ay, basit yaralama suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 9 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. S.S.'ye yağma suçundan 6 yıl 1 ay 10 gün, silahla tehdit suçundan 1 yıl 8 ay, basit yaralamadan 7 ay 15 gün olmak üzere toplam 7 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası verildi.

DELİLLERİ YOK EDENLERE DE CEZA

Olayın ardından suç delillerini yok etme ve suçluyu kayırma suçlarından yargılanan sanıklar hakkında da karar verildi. İ.B.'ye suçluyu kayırma suçundan 2 yıl, Ö.Ç.'ye suç delillerini yok etme suçundan 1 yıl 8 ay, Y.Y.'ye suç delillerini gizleme suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Arap Sefa Türe'nin hayatını kaybettiği olayla ilgili görülen davada verilen kararlarla birlikte, dosyada yargılanan sanıklar hakkında çeşitli suçlardan hapis cezalarına hükmedildi.