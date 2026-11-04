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Giriş Tarihi: 04.11.2026

Şefika’nın katili cinayeti planlamış

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HARUN ATALAY HARUN ATALAY
Şefika’nın katili cinayeti planlamış
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Aksaray'da eski eşi Osman Oruç'un katlettiği Şefika Yeşildağ (33) cinayeti ile ilgili kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. Bir hastanede temizlik personeli olan Osman Oruç, 5 yıl önce boşandığı eşi Şefika Yeşildağ'ı bıçakla öldürdükten sonra polise teslim olmuştu.

Cani kocanın cinayetten bir gün önce annesine, "Bende anahtarı var, evine girip Şefika'yı öldüreceğim" dediği ve anahtarla eve girip beklediği öğrenildi. Hastanedeki nöbetinden evine gelen Şefika'ya bıçakla saldırdığı, cinayetten sonra Şefika'nın otobüs kartını alarak eve döndüğü ve annesine "O iş tamam, artık rahat rahat yaşayabilirsin" diyerek polisi aradığı öğrenildi. Cani koca sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

#AKSARAY
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Şefika’nın katili cinayeti planlamış
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