Esenyurt
'ta "Şefkat Makası Projesi" ile ebeveynlerini kaybetmiş çocuklara kuaför ve berber hizmeti sunularak hem kişisel bakımlarına destek olunuyor, hem de kendilerini özel ve değerli hissetmeleri sağlanıyor. Esenyurt Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği projelerle ilçedeki yetim çocukların yaşamlarına dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda uygulanan "Şefkat Makası Projesi" ile ebeveynlerini kaybetmiş çocuklara kuaför ve berber hizmeti sunularak hem kişisel bakımlarına destek olunuyor hem de kendilerini özel ve değerli hissetmeleri sağlanıyor. Yürütülen proje kapsamında çocuklar, alanında uzman kuaför ve berberlerle bir araya getiriliyor.