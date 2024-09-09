Şehidimize son görev

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Kuşluca ile Bilgeç Köyleri arasında 62 JAA 408 plakalı zırhlı araç henüz tespit edilemeyen bir sebeple şarampole yuvarlandı. Kazada Jandarma Uzman Çavuşlar Mehmet Aykanat ve Orhan Burak Büyükçaylı ile Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş olay yerinde şehit olurken Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu ve Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu yaralandı. Yaralı Eroğlu ve Koyuncu helikopter ile hastaneye aldırılarak tedavi altına alındı. Eroğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. 4 şehit için dün Elazığ Havalimanı'nda tören düzenlendi. Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun cenazesi Zonguldak'a gönderilmek üzere Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na getirildi. Askeri törenle karşılanan şehit Eroğlu'nun tabutunu gören aile gözyaşlarına boğuldu. Baba, eş ve kardeşleri ayakta durmakta zorlanırken gözyaşlarına da hakim olamadılar.

ŞEHİDİMİZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun cenazesi Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesine getirildi. Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu Kdz. Ereğli Ormanlı Beldesi Terminal alanında düzenlenen cenaze töreninin ardından E. Ortacı köyü Burunören Mahallesi mezarlığında ikindi namazının gözyaşları ile toprağa verildi. Cenazeye; Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel, AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hakkı Öztürk, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Karadeniz Bölge Komutanı Deniz Albay Ahmet Öztürk, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve İl Jandarma Komutan Vekili Orhan Kaş'ın yanı sıra kurum müdürleri, Belediye başkanları, siyasi parti il, ilçe başkanları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.