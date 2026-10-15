Şehidimizin adı kütüphanede

ANKARA Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevliyken 23 Nisan 2013'te geçirdiği motosiklet kazası sonucu şehit olan polis memuru Ramazan Yıldız'ın anısını yaşatmak için anlamlı bir proje başlatıldı. Şehit polisin devre arkadaşları ile Erzurum Macera Offroad Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü üyelerinin girişimleriyle Erzurum'un Çat ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Sarıkaşık Mahallesi'ndeki ilkokulda kütüphane kuruldu. 3 bine yakın kitabın bağışlandığı ve Şehit Yıldız'ın isminin verildiği kütüphane anne Suna, baba Ali ve kardeşi Meltem Yıldız'ın katıldığı törenle açıldı. Erzurum Valisi Aydın Baruş, bu buluşmanın öneminin vefayı, kardeşliği ve toplumsal sorumluluk duygusunu yansıtması olduğunu söyleyerek "Milletimizi güçlü kılan yalnız ortak tarihimiz ve değerlerimiz değil, birbirimize sahip çıkmamız zor zamanlarda dayanışma göstermemiz ve gelecek nesillere sorumluluklarımızı yerine getirmekten kaçınmamamızdır" diye konuştu. Programda 'Minik Eller Üşümesin' sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde öğrencilere mont, bot, bere ve eldiven dağıtıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör