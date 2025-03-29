Şehidin acı haberi Sivas’a düştü

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Dynamic Marine/Flotex tatbikatı kapsamında Atlantik Okyanusu'nda İspanya'nın kuzeydoğusunda TCG Kemal Reis gemisinde görev yapan Elektrik Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi (29) görev yaptığı sırada vardiya değişimi esnasında kamerasında görev yaptığı arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu.

Uyandırılmaya çalışılan İrgi, tepki vermeyince sağlık ekiplerine haber verildi. Astsubay İrgi tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi askeri yetkililerden tarafından Sivas kent merkezinde Mehmet Paşa Mahallesinde yaşayan baba Mustafa ve annesi Dilek İrgi'ye verildi. Acı haberin ardından şehidin baba ocağının bulunduğu apartmana Türk bayrakları asıldı.

Bekar olan şehidin ikiz olan İrem ve Gizem isimli iki kardeşi olduğu kardeşlerinden İrem'in de 6 yıldır Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı öğrenildi. Şehidin cenazesinin birkaç gün içinde İspanya'dan Sivas'a getirileceği bildirildi.