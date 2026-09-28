Şehidin anısına çocuklara hediye

Türk Kızılay Karatay Şubesi gönüllüleri, 2002'de Tunceli kırsalında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Konyalı Piyade Komando Er Selçuk Alkış adına 72 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa okul kıyafetleri, kırtasiye malzemeleri hediye etti. Daha öncede şehitlerimiz adına yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet, kırtasiye yardımları yapan Kızılay ekipleri, bu kez de 6 Mayıs 2002'de Tunceli kırsalında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Konyalı Piyade Komando Er Selçuk Alkış adına bir proje hayata geçirdi. 72 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğun okul kıyafetleri ve kırtasiye malzemeleri gönüllüler tarafından alınıp çocuklara hediye edildi. Bunun yanı sıra oyuncaklar ve termos hediyesiyle de çocukların yüzü güldürüldü.

'ŞEHİTLERİMİZİ UNUTAMAYIZ'

Türk Kızılay Karatay Şube Başkanı Serkan Yayla, "Şehitlerimizin unutulmaması adına bu tarz projeleri hayata geçiriyoruz. Daha öncede birçok şehidimizin anısına çocuklarımızı sevindirmiştik. Bu kez şehidimiz Selçuk Alkış anısına bu etkinliği gerçekleştirdik. Şehitlerimizin unutulmaması adına bu tarz projeleri hayata geçiriyoruz. Şehitlerimiz ve aileleri bizim kıymetlimiz. Onların her daim yanındayız. Daha birçok şehidimiz adına projeler hayata geçireceğiz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör