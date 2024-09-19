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Giriş Tarihi: 20.9.2024

Şehidin görüntüleri yürekleri dağladı

Şehidin görüntüleri yürekleri dağladı
Ordu-Giresun karayolu Divane Camisi mevkisinde icra edilen yol emniyet kontrol devriyesi görevinde durdurulmak istenilen A.T. motosiklet durmayarak yol kenarında bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarptı. Çangır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çangır'ın şehadet haberi, Sakarya Erenler ilçeside yaşayan babası Turgut ile annesi Asiye Çangır'a verildi. Geçen hafta sözlenen Çangır, Akyazı Gazi Süleymanpaşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Mehmet Fatih Çangır'ın asker ocağında, Mehmet Akif Ersoy'un 'Çanakkale Şehitlerine' yazdığı şiiri okurken görüntüleri ortaya çıktı. Şehidin asker ocağında çekilen görüntüleri yürekleri dağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Çangır'ın ailesine taziye mesajı gönderdi. İHA
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Şehidin görüntüleri yürekleri dağladı
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