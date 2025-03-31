Şehidin ikizinden ağlatan feryat: Anne karnında bile ayrılmadık!

"BENİ DE AL"

Şehit Astsubay Nihat İrgi'nin kız kardeşi İrem İrgi törende gözyaşlarına boğuldu. İrem İrgi'nin, "Nihat, kardeşim, ikizim. Beni de al Nihat. Ben 28 yıl seninleydim. Annemin karnında bile birlikteydik. Beni de al" sözleri yürekleri dağladı.