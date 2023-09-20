Şehir dışından gelip Ankara’da hırsızlık yaptılar

Ankara'da meydana gelen 4 ayrı evden hırsızlık olayının şüphelileri olan kadınlarla ilgili; Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; şüphelilerin geliş ve gidiş güzergahlarındaki 55 güvenlik kamerası incelendi.

DOLMUŞLA GELİP HIRSIZLIK YAPTILAR

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda E.Y., P.Ö.,M.B. isimli şüphelilerin olay yerlerine ticari taksi ve dolmuşlarla gelip gittikleri tespit edildi. Şüpheliler şehir dışından gelerek yakın zamanda Ankara'da gecekondu kiraladıklarının belirlenen adrese düzenlenen operasyonda E.Y. ve kardeşi N.Y. isimli şüpheliler yakalandı. Şüpheli E.Y'nin önceki gerçekleştirmiş olduğu başka bir evden hırsızlık suçundan da aranmasının olduğu tespit edildi.

ÇALINAN ZİYNET EŞYALARI TESLİM EDİLDİ

Operasyon düzenlenen adreste yapılan arama sonucu evlerden çalmış oldukları küpe, yüzük ve kolyeden oluşan toplam 79 parça ziynet eşyası, 3 bin lira nakit para 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden 1 adet zincir, 1 adet zincir kemer, 8 adet kolye, 6 adet bileklik, 18 adet küpe, 2 adet broş, 5 adet kolye ucu, 1 adet bilezik, 3 adet yüzük ve 1 adet cep telefonu sahiplerine teslim edildi. Adli makamlara sevk edilen E.Y. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.