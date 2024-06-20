Şehir hastanesinde müthiş operasyon: Bir günlük bebeğe kalp ameliyatı yapıldı

Hatay'da yaşayan Mehmet-Berivan Kandemir çifti, 12 Haziran günü erkek bebeklerini kucağına almanın sevincini yaşadı. Ancak bir süre sonra satürasyonu düşük olduğu belirlenen bebeğin kardiyoloji servisinde kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerde bebeğin kalpten çıkan iki ana atardamarının ters olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Konya Şehir Hastanesi ile irtibat kuruldu. Kandemir bebek helikopter ambulansla Konya'ya sevk edildi.
Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi'nden Op. Dr. Murat Şimşek ve ekibi ameliyat için hemen hazırlıklarına başladı. Saatlerle yarışılmasına
rağmen minik bebek başarılı geçen
ameliyatla sağlığına kavuştu.
Ameliyatla ilgili bilgi veren
Op. Dr. Şimşek, "Bebeğimize
kardiyoloji tarafından yapılan
eko değerlendirilmesinde
TGA yani kalpten çıkan
aort damarıyla akciğer atardamarlarının
ters olduğu, ağır
doğumsal bir kalp hastalığı tanısı
almış. Hastanın Konya Şehir
Hastanesi çocuk kalp ve damar
cerrahisine helikopter ambulans
ile sevki sağlandı. 24 saat içerisinde
ameliyat hazırlıkları tamamlanarak
bebeğimiz opere edildi.
Yoğun bakım takiplerine devam
edilen hastanın genel durumu iyi.
Uyandı ve servis takibine alınacak"
dedi.