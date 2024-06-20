Şehir hastanesinde müthiş operasyon: Bir günlük bebeğe kalp ameliyatı yapıldı

Hatay'da yaşayan Mehmet-Berivan Kandemir çifti, 12 Haziran günü erkek bebeklerini kucağına almanın sevincini yaşadı. Ancak bir süre sonra satürasyonu düşük olduğu belirlenen bebeğin kardiyoloji servisinde kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerde bebeğin kalpten çıkan iki ana atardamarının ters olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Konya Şehir Hastanesi ile irtibat kuruldu. Kandemir bebek helikopter ambulansla Konya'ya sevk edildi.Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi'nden Op. Dr. Murat Şimşek ve ekibi ameliyat için hemen hazırlıklarına başladı. Saatlerle yarışılmasınarağmen minik bebek başarılı geçenameliyatla sağlığına kavuştu.Ameliyatla ilgili bilgi verenOp. Dr. Şimşek, "Bebeğimizekardiyoloji tarafından yapılaneko değerlendirilmesindeTGA yani kalpten çıkanaort damarıyla akciğer atardamarlarınınters olduğu, ağırdoğumsal bir kalp hastalığı tanısıalmış. Hastanın Konya ŞehirHastanesi çocuk kalp ve damarcerrahisine helikopter ambulansile sevki sağlandı. 24 saat içerisindeameliyat hazırlıkları tamamlanarakbebeğimiz opere edildi.Yoğun bakım takiplerine devamedilen hastanın genel durumu iyi.Uyandı ve servis takibine alınacak"dedi.