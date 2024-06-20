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Giriş Tarihi: 20.6.2024

Şehir hastanesinde müthiş operasyon: Bir günlük bebeğe kalp ameliyatı yapıldı

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Şehir hastanesinde müthiş operasyon: Bir günlük bebeğe kalp ameliyatı yapıldı
Hatay'da yaşayan Mehmet-Berivan Kandemir çifti, 12 Haziran günü erkek bebeklerini kucağına almanın sevincini yaşadı. Ancak bir süre sonra satürasyonu düşük olduğu belirlenen bebeğin kardiyoloji servisinde kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerde bebeğin kalpten çıkan iki ana atardamarının ters olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Konya Şehir Hastanesi ile irtibat kuruldu. Kandemir bebek helikopter ambulansla Konya'ya sevk edildi.



Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi'nden Op. Dr. Murat Şimşek ve ekibi ameliyat için hemen hazırlıklarına başladı. Saatlerle yarışılmasına rağmen minik bebek başarılı geçen ameliyatla sağlığına kavuştu.



Ameliyatla ilgili bilgi veren Op. Dr. Şimşek, "Bebeğimize kardiyoloji tarafından yapılan eko değerlendirilmesinde TGA yani kalpten çıkan aort damarıyla akciğer atardamarlarının ters olduğu, ağır doğumsal bir kalp hastalığı tanısı almış. Hastanın Konya Şehir Hastanesi çocuk kalp ve damar cerrahisine helikopter ambulans ile sevki sağlandı. 24 saat içerisinde ameliyat hazırlıkları tamamlanarak bebeğimiz opere edildi. Yoğun bakım takiplerine devam edilen hastanın genel durumu iyi. Uyandı ve servis takibine alınacak" dedi.
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Şehir hastanesinde müthiş operasyon: Bir günlük bebeğe kalp ameliyatı yapıldı
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