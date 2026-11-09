“Şehirlerimizin sesini COP31’e taşıyoruz”

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), dünya liderlerini, yerel yönetimleri ve uluslararası kuruluşları iklim değişikliğiyle mücadele için bir araya getirdi. Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, zirvenin küresel iklim hedeflerinin somut uygulamalara dönüşmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

İklim değişikliğinin şehirlerin geleceğini, su ve gıda güvenliğini, doğal kaynakları ve yaşam kalitesini doğrudan etkilediğine dikkat çeken Altay, kuraklık, su kaynakları üzerindeki baskı ve aşırı hava olaylarının yerel yönetimlerin sorumluluğunu artırdığını söyledi. Altay, "Bu sorumluluğu yerine getirmek için uzun vadeli planlamayı, bilimsel bilgiyi, güçlü altyapıyı ve toplumun bütün kesimlerinin katılımını bir araya getirmemiz gerekiyor. COP31'i iklim değişikliğiyle mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesi ve hedeflerin somut uygulamalara dönüşmesi açısından değerli bir fırsat olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR ZİRVEYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen COP31'in Türkiye açısından büyük önem taşıdığını belirten Altay, organizasyonun hazırlık sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti. Altay, "Dünyanın birçok yerinde bu tür uluslararası toplantılara katılmış birisi olarak ortaya çıkan başarıdan dolayı başta COP31 Başkanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinin şehirlerin iklim alanındaki deneyimlerini uluslararası platforma taşıma fırsatı sunduğunu ifade eden Altay, su yönetimi, atıkların geri kazanımı, afetlere hazırlık ve doğal alanların korunması gibi konularda yerel yönetimlerin çalışmalarının küresel ölçekte değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

"YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ GÜÇLENİYOR"

COP31 kapsamında Yerel Yönetimler Kurulu'nun oluşturulmasının ve kendisinin Yerel ve Bölgesel Yönetimlerden Sorumlu Özel Elçi olarak atanmasının önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Altay, bu adımın şehirlerin uluslararası iklim müzakerelerinde daha güçlü temsil edilmesini sağlayacağını belirtti.

Altay, "COP31 Şehirler ve Yerel Yönetimler Elçisi olarak şehirlerimizin sesini bu sürece taşımaktan ve yerel yönetimler arasında iş birliğinin gelişmesine katkı sunmaktan onur duyuyorum. Üstlendiğimiz bu sorumluluk doğrultusunda şehirlerin birikiminin ortak çözümlere dönüşmesi için çalışacağız" diye konuştu.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Altay, alınan kararların şehirlerin altyapısında ve vatandaşların günlük yaşamında somut karşılık bulmasının önemine işaret etti. UCLG olarak düzenleyecekleri paneller ve üst düzey etkinliklerle Yerel Yönetimler Kurulu'nun COP süreçlerinin kalıcı bir parçası hâline gelmesini desteklemeyi hedeflediklerini söyledi.

KONYA'DAN COP31'E ÇEVRECİ PROJELER

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin COP31 kapsamında hayata geçirdiği çalışmaları da anlatan Altay, zirveye katılan dünya liderlerinin kullandığı güzergâhta yenilikçi bir asfalt uygulaması gerçekleştirdiklerini açıkladı. Altay, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere dünya liderlerinin geldiği yoldaki asfalt, Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından inovatif bir şekilde hazırlanmış grafen bir yol. Karbon salınımının azaltıldığı, dünyaya örnek bir uygulamayı burada hem gelen liderlerle hem de tüm dünyayla paylaşıyoruz" dedi. Konya'nın çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını uluslararası katılımcılara tanıttıklarını belirten Altay, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ile Kırkikindi ve FERA markalarının da organizasyonda yer aldığını ifade etti.

ANADOLU'NUN 10 BİN YILLIK MİRASI TANITILIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından COP31 alanında oluşturulan Anadolu Hazineleri Bahçesi'nin Anadolu'nun köklü kültürel mirasını ziyaretçilerle buluşturduğunu belirten Altay, "Burada 10 bin yıllık Anadolu kültüründe hüküm sürmüş medeniyetlerin çevreyle olan ilişkilerini anlatan figürler ve ögeler mevcut. Biz de Konya olarak her alanda şehrimizi temsil ediyoruz" ifadelerini kullandı.

COP31'in Konya'nın uluslararası tanıtımına da katkı sağlayacağını vurgulayan Altay, toplantı salonlarında Hazreti Mevlana ve Çatalhöyük isimlerine yer verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Altay, "Konya'nın tanıtımında gösterdiği bu duyarlılıktan dolayı tüm Konyalılar adına Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Başarılı bir COP toplantısı geçirilmesini ve tüm dünyaya Türkiye'den çok güçlü bir iklim mesajı verilmesini temenni ediyorum" dedi.