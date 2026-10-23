Şehit annelerinin şefkati yetimleri ısıttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlattığı "İlk Battaniyem Projesi" kapsamında, yüreği evlat ve eş acısıyla yanan şehit ve gazi yakınları, sevgi dolu elleriyle ördükleri sıcacık battaniyeleri devlet koruması altındaki minik bebeklere ulaştırdı. Bağcılar Sosyal Hizmet Merkezi tarafından hayata geçirilen projede, ilk etapta 15 şehit annesi ve eşi, henüz 0-3 aylık olan 120 bebek için kollarını sıvadı. Sadece battaniye değil; yelek, hırka ve patikler de her ilmekte saklı birer dua, anne şefkati ve vefa duygusuyla örüldü. Projenin teslim gününde ise duygusal anlar yaşandı. Bebeklerin sağlığı ve hijyen kuralları gereği Çocuk Evleri Sitesi'ndeki camekânın arkasında bekleyen anneler, görevlilerin battaniyeleri miniklerin üzerine örtmesini yaşlı gözlerle izledi. Eşi şehit düştüğünde bebeği henüz 25 günlük olan Didem Erdem, "Kendi çocuklarıma gösterdiğim merhamet bu bebeklere kucak olsun istedim" diyerek duygularını paylaştı. Kendisi de öksüz büyüyen şehit annesi Güllü Gölçek ise kırık koluna aldırış etmeden minikleri ısıtabilmek için örgü ördüğünü dile getirdi. İstanbul İl Müdürü Ömer Turan, hayatta kalan en özel hatıralardan birinin ilk battaniyeler olduğunu vurgulayarak hayatı yeni tanıyan bebeklerle bu vatan için en büyük fedakarlığı yapmış aileleri buluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Bağcılar'da yanan bu iyilik meşalesinin, yakında tüm İstanbul'a yayılarak daha çok çocuğun yüreğini ısıtması hedefleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör