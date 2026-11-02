Şehit annesinin hukuk çıkmazı! 5 davayla karşı karşıya kaldı

Kuzey Irak'ta teröristlerle girilen çatışmada 2024 yılında ağır yaralanan ve Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Bordo Bereli Uzman Çavuş Muhammet Emin Önk'ün annesi Elif Yılmaz Önk (52), bir süredir görümcesi Derya Önk'ün açtığı davalarla baş etmeye çalışıyor. Anne Önk'ün iddiasına göre, eşinin babası mirası olan evde akli dengesi yerinde olmayan Derya Önk'ün oturmasına izin verdi ancak aile kendisiyle görüşmüyordu. Görüşme taleplerinin cevapsız kalması üzerine Derya Önk, farklı telefon numaralarından birden fazla mesaj atarak aileyi rahatsız etmeye başladı.



Bir süre önce sağlık kuruluşundan aranan aileye, Derya Önk'ün ilaçlarını içmediği ve hastaneye yatırılması gerektiği bildirildi. Aile, kaymakamlığa başvurarak sağlık ve polis ekipleriyle birlikte Derya Önk'ün evine gitti fakat ikna çalışmaları başarısız oldu. Rahatsız etme sürecini sürdüren Derya Önk, 3 kardeşinden yalnızca abisine nafaka davası açtı; hatta oturduğu evdeki hissesini bir başkasına sattı.





ŞEHİDİN FOTOĞRAFIYLA HESAP AÇIP "HALAMI EVE ALIN" PAYLAŞIMLARI YAPTI

Derya Önk, ailenin iddiasına göre çok sayıda sahte sosyal medya hesabı açarak şehit Muhammet Emin Önk'ün hem ismini hem de fotoğraflarını kullandı. Açtığı profiller üzerinden yaptığı bazı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi: "Halamın suçu yokmuş, bunu ölünce, şehit olunca anladım. Gerçek suçlu fesat, kinci ve halamı çekemeyen annemmiş." "Bu yalan dünyada rahat duramadınız mı? Kimsesiz halamı ağlatanlar kurtuluşa eremezler." Şehit ailesi, söz konusu sahte hesapların kapatılması için de suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.



GÖRÜMCE ŞİKAYET ETTİ, ŞEHİT AİLESİ SAĞLIK KURULUŞUNA SEVK EDİLDİ

Derya Önk, şikayet dilekçelerinde abisi ve yengesi tarafından tehdit ve hakarete uğradığını öne sürerek aile üyelerinin akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti. Hatta tehdit edildiğine dair mahkemeye bir de tanık sundu. Sürekli açılan davalar nedeniyle yetkililerden yardım isteyen Elif Önk, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı, "Görümcem dava açmakla kalmayıp akrabalara da bizi kötüledi. Kendisinin akli dengesi maalesef yerinde değil. Öyle ki şehit oğlumun adına sahte hesaplar açıp 'Halamı eve alın' şeklinde paylaşımlar yapıyor. 55 yaşındaki eşime ise oynasın diye su tabancasıyla almış. Bizim tehdit ettiğimiz belirtikleri olaydan birince ise umredeydik. Ülkede bile değilken şüpheli olduk.





"AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL DEDİK HASTANEYE SEVK EDİLEN BİZ OLDUK"

Açılan davalar sonucu verdiğimiz ifadelerde kendisinin akli dengesinin yerinde olmadığını belirttik. Ancak onun şikayeti üzerine bu kez bizi hastaneye sevk ettiler. Şimdi heyet raporu alarak akli dengemizin yerinde olduğunu ispatlamamız gerekiyor. Süregelen davalar nedeniyle yaklaşık 200 bin TL masraf yaptık. Bir yandan da işin maddi boyutuyla uğraşıyoruz. Prosedürün böyle işlediğini biliyoruz ancak yetkililerin sesimizi duymasını ve bize yardım etmesini istiyoruz. Görümceme eşimin vasi tayin edilmesi için mahkemeye başvurduk."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör