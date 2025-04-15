Şehit babasından duygu dolu sözler: Ebrar benden 11 canımı aldı...Keşke yıkılan evlerimizde böyle sağlam yapılsaydı

Asrın felaketi depremlerde Ebrar Sitesi, Şehit Fatih Saylak'ın ailesine de mezar oldu. Şehidin sene-i devriyesi için yapılacak hazırlıkları konuşmak için şehidin Ebrar sitesinde oturan kardeşinin evinde toplanan aile, 6 Şubat gecesi felaketi yaşadı.

EBRAR BENDEN 11 CANIMI ALDI

Şehidin 3.yılı nedeniyle mevlid organize etmek için oğlunun evinde toplandıklarını belirten şehidin babası Ömer Saylak; "O gece tüm aile eşime ait olan ancak oğlumun oturduğu Ebrar sitesindeki eve gittik. Vakit geç olunca oğlum gece orada kalmamızı istedi. Ben köyde hayvanlar olduğu için döndüm. Eşim, kızlarım ve torunlarım ise orada kaldı. O gece depremde ailemden 11 kişiyi kaybettim. Hepsinin cenazeleri oğlum Fatih'in olduğu gün olan 11 Şubat'ta enkazdan çıkarıldı. Ben bu dünyada tek başıma kaldım" dedi.

ESKİ EVLERİMİZDE BÖYLE SAĞLAM OLSAYDI BU ACILAR OLMAZDI

Ebrar Sitesi'nin birçok cana mal olduğunu belirten şehit babası Ömer Saylak; "Ebrar Sitesi'ndeki ev eşim Nigar'ın üzerineydi. Devletimiz sağ olsun 1 yıl gibi kısa bir sürede Kahramanmaraş'ta yaraları sardı. Ebrar sitesinin yerine yenisi yaptı. Bunlar kısa sürede yapılacak işler değil. Bu acılar elbette unutulmayacak ama yaralarında sarılması gerekiyordu ve devlet bunu yaptı. Enkazı kum tepeleri oluşturan Ebrar sitesi artık daha güvenli. Bu evlerin nasıl yapıldığını herkes gördü. Zemini güçlendirildi, tünel kalıp sistem üzerine oturtuldu. Keşke ilk yapanlarda bu evleri devletimiz gibi sağlam yapsaydı da bu kadar insan ölmeseydi" diye konuştu.

EBRAR SİTESİ BİN 4500 KİŞİYE MEZAR OLDU

Kahramanmaraş'taki Ebrar sitesi en çok can kaybının olduğu noktalardan biriydi. 22 bloktan 18'i yıkılan sitede bin 400 kişi hayatını kaybetti. Depremin sembollerinden birine dönüşün Ebrar sitesinin enkazında yapılan incelemelerde 8 blok 320 dairenin un ufak olup kum gibi serildiği görüldü. Kum yığınına dönüşen Ebrar Sitesi'nin müteahhidi ve aynı zamanda kurucusu Tevfik Tepebaşı ile Lalezar Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Öz, yargılandıkları davada 18'er yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Çifte felaketin en acı simgelerinden biri olan Ebrar Sitesi'nin yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bir yıl gibi kısa sürede 32 blok 774 konut inşa etti. Yeni Ebrar Sitesi ile acılar unutulmasa da yaralar sarılmış oldu.