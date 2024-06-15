Şehit Babasından Şehit oğluna: Ağıdımız sana olur mu hiç!

Garnizon Şehitliği'ne sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başlayan aileler kabir ziyaretinde bulundu. Şehitlerin bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayan yakınları kabirleri başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

2016 yılında Van'ín Gürpınar ilçesinde devam eden operasyonlar kapsamında bölgeye intikal eden askeri aracın kaza yapması sonucu Şehit olan Uzman çavuş Fırat Kılıç'ın yakınları da şehitliğe gelerek dua ettiler.

Şehit uzman çavuş Fırat Kılıç'ın babası Özal Kılıç, evlat acısının yüreğinde hâlâ taze olduğunu dile getirerek, yavrum benim için hep özeldi dedi.

Konuşurken zaman zaman duygulanarak gözyaşlarını tutmakta güçlük çeken baba Özal Kılıç, "biz devamlı şehitlikteyiz. Özel günlerde, Cuma günleri her günümüz burada geçiyor. Bizim için her gün özel gün. Buraya gelerek özel gününü bayramını kutluyoruz" dedi.

ŞEHİT BABASI ÖZAL KILIÇ ŞEHİT OĞLU İÇİN YAZDIĞI DİZELER YÜREKLERİ YAKTI

Şehidim,

Sen ki hayatının hiç de umulmadık bir anında kuş olup göçüvermişsin bu diyardan, Allah'ın cemaline doğrudan tanıklık etmeye varmışsın, bil ki ekranın karşısındaki ağıdım sana değildir.

İslâm olmanın ilk koşulu olarak "kelime-i şehâdeti" her dile getirdiğimizde Allah'ın varlığına ve birliğine tanıklık ettiğimizi tasdik etsek de Cemâllullâhı müşahede edebilmek için şu hayat yolunda bin türlü sınavı aşmakla görevlendirildik. Sen bunları tek celsede geçip de varmışsın o makama; ağıdımız sana olur mu hiç?

Anneciğin babacığın da bilirler mertebenin büyüklüğünü. Keyfinin bol, rahatının yerinde olduğuna imanları tamdır. Lâkin onlar seni dünya gözü ile bir daha göremeyecek olmalarına yanmaktadırlar. Senin özlemine ağlarlar. Yok, yiğidim, yok. Sen ki suretini hiç tanımamış olsam da bu vatan toprağına kanı karıştığı için, kanı bayrağın kırmızısına çalındığı için sîretini sevdiğimsin. Allah tarafından mertebelerin en şereflilerine seçildiği için mübarek bildiğimsin. Ağıdım sana olur mu hiç?

Bir de dünya planında içimdeki bu üzüntü, zalimin zulmü ile mücadele için bana yakıt olacaktır. Birliğin, dirliğin kıymetini bilmeyi öğretirsin bana. Anadolu'da yüzyıllardır aynı bayrağın altında birlikte yaşamayı bilmiş farklı kökenden insanlar olarak vatana, bayrağa, toprağa ve ezanı-ı Muhammedî'ye sahip çıkmanın ne derece elzem olduğunu fark ettirirsin. Farklılıklarımız için hoşgörü mayasını kabartırken, bir olmaktan, birlik olmaktan ödün vermemenin şartını bildirirsin. Hakkını Helal et Şehidim Çok Özledim Seni Rabbim Şahadetini Kabul Eylesin Yavrum"