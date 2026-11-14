Haberler Yaşam Haberleri Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın faili yakalandı! Bakan Çiftçi: Devlet unutmaz
Giriş Tarihi: 14.11.2026 18:26 Son Güncelleme: 14.11.2026 19:11

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın faili yakalandı! Bakan Çiftçi: Devlet unutmaz

İçişleri Bakanlığı, 2015 yılında Muş'un Malazgirt ilçesinde ailesinin yanında şehit edilen Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın katil zanlılarından biri ile bu kişiye yardım ve yataklık eden iki şüphelinin, jandarma ve emniyetin ortak operasyonuyla Bitlis'in Tatvan ilçesinde yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından "Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmaz, sorumlulardan er ya da geç hesap sorulur. Aradan 11 yıl geçse de devletimizin hafızası da iradesi de ilk günkü kadar güçlüdür" açıklamasını yaptı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faili yakalandı! Bakan Çiftçi: Devlet unutmaz
  • ABONE OL

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ailesinin yanında Jandarma Binbaşı Kulaksız'ı şehit eden faillerden biri ile yardım ve yataklık eden iki kişinin, jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı ile Muş İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Muş ve Bitlis Emniyet Müdürlükleriyle düzenlenen operasyonda, 27 Temmuz 2015'te Kulaksız'ın şehit edilmesi olayının firarilerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, firari şahıs İ.Y.'nin Bitlis'in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste yakalandığı bildirildi.

Devam eden çalışmalarda, firari şüpheliye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 kişinin de aynı ilçede yakalandığı bilgisi verilen açıklamada, "Kahraman Jandarmamızı, İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Muş İl Jandarma Komutanlığımızı, Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"DEVLETİMİZ UNUTMAZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından "Devletimiz unutmaz" başlığıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yapılanın hesabı yarına kalır ama yapanın yanına kalmaz. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmaz, sorumlulardan er ya da geç hesap sorulur. Aradan 11 yıl geçse de devletimizin hafızası da iradesi de ilk günkü kadar güçlüdür. Aziz şehidimiz Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ı rahmet ve minnetle yad ediyor, operasyonda emeği geçen kahraman jandarmamıza ve emniyetimize yürekten teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin hatırası milletimizin gönlünde, kıymetli aileleri devletimizin himayesindedir."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#MUŞ #BİTLİS
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın faili yakalandı! Bakan Çiftçi: Devlet unutmaz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA