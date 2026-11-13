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Giriş Tarihi: 13.11.2026 15:51

Şehit eşi acı haberi baba evinde aldı!

Malatya’da meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan kahraman askerin acı haberi, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine de ulaştı. Şehidimizin Hatay’da yaşayan öğretmen eşinin, okulların tatil olması nedeniyle çocuğuyla birlikte Hatay’dan Kapaklı’ya gelerek ziyaret ettiği baba evinde eşinin şehadet haberini aldığı öğrenildi.

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Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Şehit eşi acı haberi baba evinde aldı!
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Malatya'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu yaşanan olayın ardından, Kapaklı'dan yürek burkan bir ayrıntı ortaya çıktı.

HATAY'DAN ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE BABA EVİNE GELMİŞTİ

Edinilen bilgilere göre, Hatay'da yaşayan şehit askerimizin öğretmen olan eşi, okulların tatil olması nedeniyle çocuğuyla birlikte Hatay'dan Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine geldi. Karaağaç Kazım Karabekir Mahallesi'nde ikamet eden babasını ziyaret eden şehit eşi, ailesinin yanında bulunduğu sırada eşinin Malatya'daki helikopter kazasında şehit olduğu haberini aldı. Hatay'dan çocuğuyla birlikte ailesini ziyaret etmek için Kapaklı'ya gelen öğretmen annenin, eşinin şehadet haberini baba evinde öğrendiği belirtildi.

ACI HABER KAPAKLI'DA ÜZÜNTÜYE NEDEN OLDU

Şehit eşinin acı haberi Kapaklı'da alması, ilçede de büyük üzüntüye neden oldu. Şehit askerin eşinin ve çocuğunun, acı haberin ardından Kapaklı'daki ailesinin yanında bulunduğu öğrenildi.

#TEKİRDAĞ
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Şehit eşi acı haberi baba evinde aldı!
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