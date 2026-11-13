Şehit eşi acı haberi baba evinde aldı!

Malatya'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu yaşanan olayın ardından, Kapaklı'dan yürek burkan bir ayrıntı ortaya çıktı.

HATAY'DAN ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE BABA EVİNE GELMİŞTİ

Edinilen bilgilere göre, Hatay'da yaşayan şehit askerimizin öğretmen olan eşi, okulların tatil olması nedeniyle çocuğuyla birlikte Hatay'dan Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine geldi. Karaağaç Kazım Karabekir Mahallesi'nde ikamet eden babasını ziyaret eden şehit eşi, ailesinin yanında bulunduğu sırada eşinin Malatya'daki helikopter kazasında şehit olduğu haberini aldı. Hatay'dan çocuğuyla birlikte ailesini ziyaret etmek için Kapaklı'ya gelen öğretmen annenin, eşinin şehadet haberini baba evinde öğrendiği belirtildi.

ACI HABER KAPAKLI'DA ÜZÜNTÜYE NEDEN OLDU

Şehit eşinin acı haberi Kapaklı'da alması, ilçede de büyük üzüntüye neden oldu. Şehit askerin eşinin ve çocuğunun, acı haberin ardından Kapaklı'daki ailesinin yanında bulunduğu öğrenildi.