Şehit eşinin gözyaşları yürekleri dağladı! Adanalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Isparta'da görevli Üstçavuş Necdet Çalış, geçici görevle Kuzey Irak'a gitti. Teröristlerin saldırısı sonucu Necdet Çalış, şehit düştü. Şehit Çalış'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, askeri uçakla Adana Şakirpaşa Havalimanı'na getirildi.
Havalimanında düzenlenen karşılamada şehit Çalış için dua edildi. Şehidin cenazesi, daha sonra Ceyhan ilçesine uğurlandı. Şehidin naaşı, Toktamış Mahallesi'nde yaşayan babaocağına getirilerek helallik alındıktan sonra İlbeyli Camii'ne götürüldü.
Kılınan cenaze namazının ardından şehidin 3 ay önce evlendiği ve 1 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Pınar Çalış, eşinin naaşına son bir kez bakarak gözyaşlarına boğuldu.
3 kardeşinin de asker olduğu öğrenilen şehit Toktamış Köyü Mezarlığında toprağa verildi.