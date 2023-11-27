Haberler Yaşam Haberleri Şehit eşinin gözyaşları yürekleri dağladı! Adanalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 27.11.2023 17:18 Son Güncelleme: 27.11.2023 18:14

Şehit eşinin gözyaşları yürekleri dağladı! Adanalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış (29), Adana’nın Ceyhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Şehit eşinin gözyaşları yürekleri dağladı! Adanalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Isparta'da görevli Üstçavuş Necdet Çalış, geçici görevle Kuzey Irak'a gitti. Teröristlerin saldırısı sonucu Necdet Çalış, şehit düştü. Şehit Çalış'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, askeri uçakla Adana Şakirpaşa Havalimanı'na getirildi.

Havalimanında düzenlenen karşılamada şehit Çalış için dua edildi. Şehidin cenazesi, daha sonra Ceyhan ilçesine uğurlandı. Şehidin naaşı, Toktamış Mahallesi'nde yaşayan babaocağına getirilerek helallik alındıktan sonra İlbeyli Camii'ne götürüldü.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin 3 ay önce evlendiği ve 1 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Pınar Çalış, eşinin naaşına son bir kez bakarak gözyaşlarına boğuldu.

3 kardeşinin de asker olduğu öğrenilen şehit Toktamış Köyü Mezarlığında toprağa verildi.

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Şehit eşinin gözyaşları yürekleri dağladı! Adanalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
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