Şehit madenci Tevfik Soy’u unutmadılar

TTK'ya bağlı Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Gelik İşletmesi'nde, 11 Haziran 2024 tarihinde 08:00-16:00 vardiyası öncesinde düzenlenen programa, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, GMİS Genel Mali Sekreteri Yalçın Yiğit, Karadon Müessese Müdürü Recep Ayyıldız, işletme ve kurum müdürleri, GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve şube yöneticileri ile maden işçileri katıldı.

Okunan Kuran- Kerim'in ardından şehit olan Tevfik Soy ile tüm maden şehitlerine Allah'tan rahmet dilenerek dua edildi.