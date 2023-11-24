Haberler Yaşam Haberleri Şehit Necmettin Öğretmen 24 Kasım’da mezarı başında dualarla anıldı
Giriş Tarihi: 24.11.2023 16:22 Son Güncelleme: 24.11.2023 16:44

Şehit Necmettin Öğretmen 24 Kasım’da mezarı başında dualarla anıldı

Tunceli'de, PKK’lı teröristler tarafından kaçırılıp şehit edilen Gümüşhaneli sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz (23), 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Gümüşhane’deki kabri başında dualarla anıldı. Artvin’den anma törenine gelen Şehit Necmettin Yılmaz’ın öğretmeni Doç. Dr. Ali Kolomuç, şehit Necmettin Yılmaz’ın yanlışa karşı dimdik ayakta duran ‘Elif’ gibi dimdik bir öğrencimizdi. Yanlışa karşı her zaman dimdik ayaktaydı. PKK onu, o olayın olduğu zamanda benim düşüncem o zamanlarda Şehit Necmettin onlara başkaldırdığı için büyük bir ihtimalle şehit edildi”

SELDA FIRAT SELDA FIRAT
Şehit Necmettin Öğretmen 24 Kasım’da mezarı başında dualarla anıldı

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz için Torul mezarı başında anma programı düzenlendi. Programa Şehit Necmettin öğretmenin babası Hamit, annesi Gülay, kardeşleri Ahmet ve Yahya Yılmaz, Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, Torul İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Zengin ile şehit öğretmen Yılmaz'ın üniversite hocası Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kolomuç, katıldı. Mezar başında yapılan duaların ardından şehit öğretmenin kabrine karanfiller bırakıldı.

''ELİF' GİBİ DOSDOĞRUYDU, ŞEHİT ETTİLER"

Şehit Necmettin Yılmaz'ın öğretmeni Doç. Dr. Ali Kolomuç, şehit Necmettin Yılmaz'ın yanlışa karşı dimdik ayakta duran bir öğrencisi olduğunu belirterek, "Şehit Necmettin öğretmeni ziyaret için Artvin'den geldik. Şehidimiz Necmettin öğretmenimiz, 'Elif' gibi dimdik bir öğrencimizdi. Yanlışa karşı her zaman dimdik ayaktaydı. PKK onu, o olayın olduğu zamanda benim düşüncem o zamanlarda Şehit Necmettin onlara başkaldırdığı için büyük bir ihtimalle şehit edildi. Tüm öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Şehit öğretmenlerimize de Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

'İYİ Kİ BU MİLLETİN BİR EVLADIYIZ'

Şehit oğlunun mezarı başında yapılan törende konuşan baba Hamit Yılmaz "Şehit oğlumun kabri başından tüm öğretmenlerimizin günü kutlar, nice yarınlar dilerim. Bu uğurda şehadet şerbeti içen tüm öğretmenlerimize de Allah'tan gani gani rahmet dilerim. Bu savaş yeni başlamadı 1071'den beri ülkemiz içinde savaş veriyoruz. Allah devletimizi, milletimizi muzaffer etsin. Tüm milletimize şükranlarımızı sunuyorum. İyi ki bu milletin bir evladıyız" diye konuştu.

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Şehit Necmettin Öğretmen 24 Kasım’da mezarı başında dualarla anıldı
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