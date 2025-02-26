Şehit polis memuru suç makinesi yüzünden şehit oldu

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Saadet Caddesi ile Okyar Caddesi Kavşağında meydana geldi. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliğinde görevli 42 A 7258 plakalı resmi polis ekibi kavşakta TIR ile çarpıştı. Kazada ekip aracındaki polis memurları Onur Şirin, Oğuz Demirkır ve Hüseyin Sağlam yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonrası Onur Şirin'in şehit olduğunu tespit etti. Ağır yaralı olan Oğuz Demirkır ile Hüseyin Sağlam ise ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BABASINI SELAM VEREREK UĞURLADI

Evli ve 1 çocuk babası olan eski Özel Harekatçı Onur Şirin için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi, il protokolü ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Babasının kepini takan 6 yaşındaki Gülce de tabutun başında babasına selam vererek gözyaşı döktü. Şehit polis memurunun annesi Neriman'da 'şehitliğin kabul olsun oğlum' diyerek gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere Isparta'nın Yalvaç ilçesine gönderildi.

POLİSTEN KAÇAN SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ VE UYUŞTURUCU ETKİSİNDE ÇIKTI

Öte yandan kaza ile ilgili ayrıntılarda ortaya çıkmaya başladı. Ekip aracının sanayi içerisinde şüphelendikleri siyah renkli bir otomobile 'dur' ihtarında bulunduğu ancak sürücünün ihtara uymayıp kaçtığı, ekiplerin de takip sırasında kaza yaptıkları öğrenildi. Ekipler kısa sürede kaçan aracın plakasını ve sürücüsünü tespit etti. Sürücü Sinan Kalaycısert (33) yapılan operasyonla yakalandı. Oto hırsızlık, kasten yaralama, yağma, hayvan hırsızlığı, trafik güvenliği tehlikeye düşürme, kişilerin huzur ve sükununu bozma gibi suçlardan 29 kaydının bulunduğu öğrenilen Kalaycısert'in 2022 yılında uyuşturucu madde etkisinde araç kullanırken yakalandığı, testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ehliyetine 2027 yılına kadar el konulduğu belirtildi. Suç makinesinin 1 ay öncede yine ehliyetsiz araç kullanırken yakalandığı bu nedenle de para cezası kesildiği öğrenildi. Gözaltındaki sürücü Sinan Kalaycısert'in yapılan testlerinde yine uyuşturucu kullandığı tespit edildi. İfadesinde ehliyeti olmadığı için polislerden kaçtığını söylediği öğrenilen Kalaycısert adliyeye sevk edildi.