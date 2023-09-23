Şehit polis Murat Çelikhas’ın anısına mescit açıldı

Çukurca'da 2011 yılında şehit olan polis memuru Murat Çelikhası'nın annesi Nazime Çelikhası ve babası Hosrof Çelikhası isteği üzerine yapılan çalışmalar da Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğünde şehidin adı verilen mescidin açılışı yapıldı.

Çukurca ilçe emniyet müdürlüğünende yapılan mescidin açılışına Şehid polis memuru Murat Çelikhası'nın Annesi Nazime ve Babası Hosrof Çelikhası Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu,Çukurca Müftüsü Mahmut Durmuş, Çukurca İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Yapılan açılışın ardında Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu şehidin ailesi ile birlikte yemek programında bir araya geldi.