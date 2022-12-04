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Giriş Tarihi: 4.12.2022 13:57 Son Güncelleme: 4.12.2022 14:25

Şehit Polis Tülek Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Malatya'da görev esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek, memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesinde göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

KAMİL CÖMERTLER
Şehit Polis Tülek Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı

Malatya'da görev esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek, memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesinde göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. 2 çocuk babası Ramazan Tülek için Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehidin eşi Birgül Tülek, 1 yaşındaki oğlu Ahmet Sencer, annesi Ayşe Tülek, babası Kadir Tülek ve kardeşleri ile İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın ve Hacı Özkan, MHP Mersin Milletvekilleri Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruşlarının temsilcileri ile çok sayıda polis memuru ve vatandaş katıldı.

Şehidin üniformasını giyen ve fotoğrafını elinde taşıyan Birgül Tülek, tören bouyunca gözyaşlarını tutamadı.Tülek'in naaşı, cenaze namazının ardından Paşakonağı Mezarlığına defnedildi.

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Şehit Polis Tülek Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
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