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Giriş Tarihi: 11.8.2023 20:02 Son Güncelleme: 11.8.2023 20:14

Şehit Süleyman Görece tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı

Manisalı şehit Ege Süleyman Görece gözyaşları ve dualar eşliğinde ebediyete uğurlandı.

Mehmet Ali ERBAŞ
Şehit Süleyman Görece tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 21 Temmuz'da yaralanarak, GATA'da tedavi altına alınan Manisalı Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece (25) dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit Görece, memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle ebediyete uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) 20 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece, memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Çullugörece Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından törenle Çullugörece Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi. Şehidin naaşı Ankara'dan uçakla Akhisar'a, oradan da bayraklarla donatılan Saruhanlı'nın Çullugörece Mahalle meydanına getirildi. Tedavisi boyunca GATA'da evlatlarının yanından ayrılmayan anne Nilüfer ve baba Sefer Görece ile kardeşleri Yeşim Seyhan ve Mehmet Görece cenaze töreninde güçlükle ayakta dururken, şehidin babaannesi ve anneannesinin gözyaşları yürekleri dağladı.

Cenaze törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen, Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Halil Ünver, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, askeri erkan, daire müdürleri, dost ve akrabaları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, şehit için helallik aldıktan sonra cenaze namazını kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı askerlerin omuzlarında götürüldüğü Çullugörece Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Şehit Süleyman Görece tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı
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