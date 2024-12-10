Şehit Taha Nergiz son yolculuğuna uğurlandı

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in (23) naaşı görev yaptığı Isparta'da düzenlenen törenin ardından memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

Askeri uçakla Erzurum Havalimanına getirilen şehidin cenazesi Erzurum'da askeri törenle karşılandı. Şehit asker Taha Nergiz'in cenazesi askeri uçaktan alınarak tören mangası tarafından aprondaki katafalka konuldu. Ahmet ve Zübeyde Nergiz çiftinin 4 çocuğundan biri olan Taha Nergiz'in özgeçmişi okundu. Şehidin cenazesini karşılama törenine protokolün yanısıra ailesi de katıldı.

"Susun Taha uyuyor"

Şehidin tabutunun cenaze aracına götürülmesi sırasında babası Ahmet Nergiz'in "Susun, Taha uyuyor" sözleri tören alanındaki herkesi duygulandırdı. Oğluna veda eden acılı baba ve aile, metanetini korumaya çalıştı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Taha Nergis'in naaşı konvoy eşliğinde Palandöken ilçesi kırsal Güzelyurt Mahallesi'ne götürüldü. Mahalledeki ev ve sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı. İl Müftüsü Rüstem Can'ın, ikindi namazını müteakiben kıldırdığı cenaze namazının ardından, tören mangasınca omuzlara alınan şehidin naaşı, tekbirler eşliğinde cenaze arabasına konularak götürüldüğü Güzelyurt Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Kılınan cenaze namazının ardından tabuta sarılan şehidin anne ve babasının feryatları yürekleri dağladı.