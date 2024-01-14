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Giriş Tarihi: 14.1.2024 14:48 Son Güncelleme: 14.1.2024 14:52

Şehit Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu memleketi Giresun’da son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, memleketi Giresun’un Görele ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı öncesi oğlunun tabutuna sarılan baba Şerif Ali Köroğlu, ”Yavrum, yiğidim, sen beni yolcu etseydin, nereye gidiyorsun” diyerek gözyaşı döktü.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Şehit Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu memleketi Giresun’da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun naaşı dün akşam saatlerinde askeri uçakla Ordu-Giresun Havaalanı'na oradan ise karayolu ile memleketi Giresun'un Görele ilçesine getirildi.

Şehit için Görele Hükümet Konağı önünde Cumhuriyet meydanında tören düzenlendi. Törene, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, Giresun Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Giresun İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Özgür Özer, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Giresun Belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu, TBMM İdari Amiri AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Giresun milletvekili Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Şehidin babası Şerif Ali Köroğlu, annesi Fatma, kızları Elvan, Elif ,Eda, yakınları ,şehidin silah arkadaşları ve siyasi parti teşkilatları katıldı.

SEN BENİ YOLCU ETSEYDİN

Oğlunun tabutuna sarılan baba Şerif Ali Köroğlu, "Yavrum, yiğidim, sen beni yolcu etseydin, nereye gidiyorsun" diyerek gözyaşı döktü. Anne Fatma Köroğlu ise "Yavrum, kınalı kuzum, böylemi gelecektin. Yüreğimi parçaladın" diye ağıtlar yaktı.

Öğle namazının ardından Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu ilçenin Çatakkırı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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Şehit Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu memleketi Giresun’da son yolculuğuna uğurlandı
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