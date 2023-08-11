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Giriş Tarihi: 11.8.2023 18:07 Son Güncelleme: 11.8.2023 18:30

Şehit uzman çavuş memleketi Sivas’ta toprağa verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale’nin cenazesi memleketi Sivas’ta toprağa verildi.

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Şehit uzman çavuş memleketi Sivas’ta toprağa verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale, Hakkari Yüksekova'da düzenlenen resmi törenin ardından askeri uçakla memleketi Sivas'a uğurlandı.

Şehit Lale'nin cenazesi Sivas Nuri Demirağ hava limanında da resmi törenle karşılandı. Karşılamaya Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, şehidin babası Kenan Lale, annesi Emine Lale, kardeşi Zümrüt Alma, ağabeyi Yasin Lale, ablası Zümrüt Alma İl müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Özkan Lale'nin naaşı kılınan cenaze namazının ardından, Garnizon Komutanlığına ait top arabasıyla Yukarı Tekke Mezarlığı içerisindeki Garnizon Şehitliğine taşınarak burada defnedildi.

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Şehit uzman çavuş memleketi Sivas’ta toprağa verildi
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