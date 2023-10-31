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Giriş Tarihi: 31.10.2023 12:02

'Şehit yakınları ve gazilere para toplama' bahanesiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama

Sakarya'da iş yeri sahiplerini arayıp 'Terörle Mücadele Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği için bağış topluyoruz' diyerek dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

DHA
’Şehit yakınları ve gazilere para toplama’ bahanesiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama

Söğütlü ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmeciler, kendilerini telefonla arayan kişilerin, 'Terörle Mücadele Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği' adına para talep ettiği yönünde jandarmaya ihbarda bulundu. Söğütlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede, söz konusu dernekle bağlantılarının olmadığı belirlenen kişilerin, dolandırıcılık amacıyla aramaları gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu, bu yöntemle 4 bin 500 TL toplayan 3 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerden B.Ö. (32) Sakarya'da, E.D. (42) ve A.E. (55) ise İzmir'de yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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'Şehit yakınları ve gazilere para toplama' bahanesiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama
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