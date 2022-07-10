Şekerpare filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Şekerpare filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte diziler, sezon finali yaparak ekran maceralarına ara verdi. Hal böyle olunca kanallar, izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatmak amacıyla birbirinden efsane filmleri yayınlamaya başladı. Bu filmlerden biri de Türk sinemasına damgasını vuran yapımlardan Şekerpare oldu. 1983 yılında vizyona giren komedi türündeki Şekerpare filmi, bu akşam Show TV ekranlarında yerini alacak. Peki, Şekerpare filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Şekerpare filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte merak edilenler…
ŞEKERPARE FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Turgut Özakman'ın "Bir Şehnaz Oyun" adlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanan ve 1983 yılında vizyona giren komedi türündeki Şekerpare filmi, Galata çevresi ve İstanbul Beylerbeyi'nde çekilmiştir.
ŞEKERPARE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Osmanlı Dönemi'nde komiserlik yapan Ziver Bey, halk tarafından pek de sevilmeyen çıkarcı bir memurdur. Talep ettiği yüksek haraçlarla çevresini isyana sürükleyen Ziver Bey, Cumali isimli bir bekçinin çalıştığı karakola tayin olmasıyla ve özel hayatındaki aksaklıklar nedeniyle de zor zamanlar yaşamaya başlar. Cumali semtteki sosyal yaşamı düzene sokmaya kararlıdır. Cumali semtteki genelevde çalışan Şekerpare'ye umutsuzca vurulur. Ancak Şekerpare'nin gönlü Ziver Bey'dedir. Bu aşk üçgeni içerisindeki karmaşalar sonucu genelevi ve semti hareketli zamanlar beklemektedir.