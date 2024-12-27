Sekiz gayrimenkulünü Türk Kızılay’a bağışladı

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılay'ın günlük 1 milyon kişiye yemek çıkarma kapasitesine sahip olduğunu belirterek, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini Kırıkkale'de sergilediklerini söyledi. Kırıkkale Gündoğdu Mahallesi'nde hayırsever Sebahat Tekin tarafından yenilenen Ahmet-Hatice Balıkçıoğlu Aşevi'nin açılış töreninde konuşan Yılmaz, Sebahat Tekin'in 8 gayrimenkulünü annesi ve babasının isminin verilmesi kaydıyla Türk Kızılay'a bağışladığını duyurdu. Yılmaz, "Sebahat Hanım, annesi, babası ve kendi adına kalıcı bir hizmet sağlamıştır. Türk Kızılay olarak böyle bağışlarla toplumun ihtiyaçlarına el birliğiyle cevap veriyoruz" dedi. Türkiye genelinde 44 aşevi ve 157 mobil ikram aracıyla faaliyet gösterdiklerini aktaran Yılmaz, "Her gün 41 bin insanın evine sıcak yemek ulaştırıyoruz. Sadece yemek değil, aynı zamanda kapısını kimse çalmayan yaşlılarımıza bir selam, bir dua götürüyoruz. Bu hizmetler, milletimizin dayanışma ruhunu yaşatmanın en güzel örnekleridir" diye konuştu.