Sel sularına kapılan çoban öldü, 1 kişi kayıp

Kırşehir'de sele kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Kırşehir'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Uzun Ali Köyü'nde sel meydana geldi. Köyde çobanlık yaptığı öğrenilen Mustafa Akar (52) sele kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarının ardından Akar, kaybolduğu yere 4 kilometre uzaklıkta bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Akar, kurtarılamadı. Selin yaşandığı köyde ekipler hasar tespit çalışmasına başladı. Kayseri'nin Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi'nde de şiddetli yağmur sonrası sel ve heyelan meydana geldi. Sel sularının vurduğu ilçede geniş çapta maddi hasar oluşurken, birçok evi de su bastı. Sel nedeniyle araçlar sel sularında kalırken, bir kişinin kaybolduğu öğrenildi. Selin ardından bölgeye AFAD, UMKE, JAK, itfaiye, Anda arama kurtarma, Türkuaz arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Öte yandan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de bölgeye gelerek Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve ekiplerden bilgi aldı.